Неизвестные обстреляли колонну грузовиков из Ирана на границе Сирии и Ирака

Колонна иранских грузовиков с продовольственной помощью для Сирии попала в воскресенье вечером под обстрел на погранпереходе Бу-Кемаль на сирийско-иракской границе. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, колонна состояла из 25 грузовиков, первая группа из четырех машин пересекла КПП. Неизвестные открыли огонь, когда подъезжала вторая группа в составе трех грузовых автомобилей. Al-Hadath передает, что в результате есть пострадавшие, к месту происшествия направились машины скорой помощи. По данным канала Al Mayadeen, в результате атаки нанесен только материальный ущерб.