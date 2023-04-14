Байден назначил Леди Гагу сопредседателем президентского комитета по культуре

Певица и актриса Леди Гага назначена Джо Байденом сопредседателем президентского комитета по культуре и искусству. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг пресс-службой американского лидера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В документе подчеркивается, что Леди Гага (настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) является обладательницей 13 премий "Грэмми" и входит в число наиболее коммерчески успешных исполнительниц в истории. Журнал Time ранее включал ее в список 100 наиболее влиятельных людей в мире. Отмечается, что певица активно участвует в благотворительной деятельности и некоторых общественных кампаниях.

Комитет, созданный в 1982 году, дает президенту США и руководителям американских ведомств рекомендации по вопросам политики в сфере культуры. Еще одним его сопредседателем Байден назначил в четверг продюсера Брюса Коэна.