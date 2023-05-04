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Saudi Aramco снизила цены на нефть для азиатских стран впервые за четыре месяца

В мире Материалы 4 мая 2023 23:46 (UTC +04:00)
Saudi Aramco снизила цены на нефть для азиатских стран впервые за четыре месяца

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Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила июньские цены на нефть для покупателей в Азии впервые за четыре месяца. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их информации, такое решение вызвано ослаблением энергетического рынка и падением маржи нефтепереработки.

Сорт Arab Light понизится на $0,25 по сравнению с актуальными ценами на майские поставки. Так, она будет на $2,55 за баррель выше стоимости бенчмарка Oman/Dubai.

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