SpaceX выведет на орбиту группу спутников связи компаний Iridium и OneWeb

Ракета Falcon 9 в пятницу стартует на орбиту с пятью американскими спутниками связи Iridium и 16-ю британскими спутниками связи OneWeb, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Запуск будет осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 06:19 по времени Тихоокеанского побережья США (в 16:19 МСК).

Примерно через 1,5 часа после старта все спутники компании будут выведены на низкую околоземную орбиту.