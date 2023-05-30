Crew Dragon с коммерческим экипажем покинет МКС

БАКУ /Trend/ - Во вторник многоразовый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX, с коммерческим экипажем на борту, отстыковывается от Международной космической станции (МКС) после девятидневного пребывания в рамках программы компании Axiom Space. Об этом, как передает Trend, сообщает NASA.

Расстыковка запланирована на 11:05 по времени Восточного побережья США.

Через 12 часов после расстыковки, спускаемый аппарат корабля должен осуществить приводнение в Атлантике около побережья Флориды.

Экипаж, который находился на станции, включал командира корабля Пегги Уитсон, бывшую астронавта NASA и первую женщину-командира МКС, пилота-предпринимателя Джона Шоффнера, а также двух астронавтов из Саудовской Аравии - Райяна Барнави и Али аль-Карни. Райян Барнави стала первой саудовской и арабской женщиной, совершившей полет в космос.

Корабль Crew Dragon был запущен 22 мая с помощью ракеты Falcon 9 с космодрома имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Это уже второй коммерческий полет на МКС в рамках программы космического туризма компании Axiom.

Первая миссия коммерческих астронавтов компании Axiom состоялась в апреле 2022 года. В конце 2023 года планируется провести третью миссию, в рамках которой экипаж из четырех человек проведет две недели на МКС.

Стоимость полета для каждого участника миссии Axiom оценивается в $55 млн.

По соглашению со SpaceX, в будущем планируется совершать два-три полета с космическими туристами по программе компании Axiom Space в год.