Ирландия объявит о признании палестинского государства

БАКУ /Trend/ - Правительство Ирландии объявит о признании палестинских территорий независимым государством 22 мая, сообщают британские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, премьер-министр Саймон Харрис и министр иностранных дел и обороны Майкл Мартин объявят об этом решении во время пресс-конференции, запланированной на сегодня утром.

Сообщается, что ранее Мартин заявил в интервью радио Newstalk, что Ирландия намерена до конца этого месяца признать палестинские территории независимым государством.