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Ирландия объявит о признании палестинского государства

В мире Материалы 22 мая 2024 06:08 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Правительство Ирландии объявит о признании палестинских территорий независимым государством 22 мая, сообщают британские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, премьер-министр Саймон Харрис и министр иностранных дел и обороны Майкл Мартин объявят об этом решении во время пресс-конференции, запланированной на сегодня утром.

Сообщается, что ранее Мартин заявил в интервью радио Newstalk, что Ирландия намерена до конца этого месяца признать палестинские территории независимым государством.

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