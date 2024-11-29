Тени Запада над Грузией: кому выгодны протесты?

БАКУ /Trend/ - Европейский парламент принял резолюцию, в которой отказался признавать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал провести повторное голосование. За документ проголосовали 444 депутата, против высказались 72, а 82 воздержались, сообщает Deutsche Welle. В резолюции подчеркивается, что итоги выборов были серьезно подорваны масштабными нарушениями, поэтому международное сообщество не должно их признавать. Европарламент рекомендовал провести новые выборы в течение года в улучшенной избирательной среде с независимой администрацией.

Одним из ключевых пунктов резолюции стало предложение ввести персональные санкции против грузинских лидеров, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе, мэра Тбилиси Каху Каладзе, спикера парламента Шалву Папуашвили и председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Гарибашвили. Также депутаты призвали включить в санкционные списки судей, причастных к вынесению приговоров по политическим делам, и повторно выступили за санкции против олигарха Бидзины Иванишвили, которого обвиняют в ухудшении политической ситуации в стране и влиянии на сближение с Россией.

Кроме того, Европарламент предложил Еврокомиссии и Совету ЕС пересмотреть безвизовый режим с Грузией, предусматривая его возможную приостановку. По мнению европейских парламентариев, действия властей Грузии ведут страну к внутриполитическому кризису и международной изоляции от демократических партнеров.

В ответ на это премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке переговоров с Евросоюзом до 2028 года и отказе от получения грантов ЕС. При этом он подчеркнул, что цель Грузии остается неизменной — вступление в ЕС к 2030 году. "Наша обязанность — сделать Грузию частью европейской семьи. Однако отношения с ЕС должны быть исключительно двусторонними и не превращаться в инструмент давления", — заявил он.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, включая "Коалицию за перемены" (11,03 процента) и "Единство — Национальное движение" (10,16 процента). Однако оппозиция отказалась признавать итоги голосования, заявив о многочисленных нарушениях. США и ЕС также выразили обеспокоенность, потребовав расследования зафиксированных нарушений, таких как использование административного ресурса, подкуп избирателей и запугивание. Госсекретарь США Энтони Блинкен и Верховный комиссар ЕС Жозеп Боррель отдельно указали на неравные условия для партий и негативное влияние нового закона об "иноагентах".

Таким образом, выборы в Грузии привели к расколу как внутри страны, так и в отношениях с Западом. Противостояние между грузинскими властями и международным сообществом усиливает политическую напряженность и ставит под вопрос европейскую интеграцию Грузии.

Вечером перед зданием парламента Грузии начался стихийный митинг. По данным различных источников, на проспекте Руставели и прилегающей площади Свободы сначала собрались 2–3 тысячи человек, но позже число демонстрантов возросло до нескольких десятков тысяч. Как сообщает Newsgeorgia, протесты охватили не только Тбилиси, но и другие города — дороги у офисов правящей партии "Грузинская мечта" были перекрыты в Кутаиси, а митинги прошли в Батуми, Гори и Зугдиди. Причиной протестов стало решение властей отложить переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз до 2028 года.

По данным МВД Грузии, в ходе акций были задержаны 43 человека за мелкое хулиганство и неподчинение полиции. Также пострадали 32 сотрудника МВД, 13 из них потребовалась хирургическая помощь, а один полицейский остается в больнице. Кроме того, среди пострадавших оказались журналисты, освещавшие события.

Во время ночных протестов на проспекте Руставели были зафиксированы случаи поджогов, повреждения дорожного покрытия и городского имущества, включая камеры видеонаблюдения и оборудование мэрии. Протестующие бросали в полицейских стеклянные бутылки и пиротехнику, что вынудило правоохранителей применить слезоточивый газ, дымовые шашки и водометы. По информации Rustavi2, к разгону протестующих с двух часов ночи был привлечен спецназ.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вечером присоединилась к демонстрантам у здания парламента. Она подошла к спецназу и задала вопрос, кому они служат, но ответа не получила, сообщает News Georgia. Протесты продолжались до утра. К утру движение на проспекте Руставели было восстановлено, а муниципальные службы приступили к очистке территории.

С 29 ноября в здании парламента введен красный уровень безопасности, что предусматривает запрет на вход для всех, кроме лиц, определенных руководителем аппарата парламента в зависимости от угрозы.

Комментируя протесты, первый заместитель председателя парламентского комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Владимир Божадзе заявил, что Грузия продолжает движение в сторону ЕС, и причины для протестов отсутствуют. Тем не менее, ситуация указывает на усиление напряженности в стране и рост недовольства среди граждан.

... Решение грузинского правительства не инициировать переговоры о вступлении в Европейский Союз до 2028 года стало поворотным моментом в геополитическом курсе страны. Этот шаг, озвученный премьер-министром Ираклием Кобахидзе, вызвал бурную реакцию как внутри Грузии, так и на международной арене. Власти объясняют его защитой национальных интересов, однако оппозиция и часть экспертов видят в этом опасный отказ от исторического курса на европейскую интеграцию.

Отказ от переговоров с ЕС: причины, контекст и возможные последствия

Решение партии "Грузинская мечта" приостановить переговоры о вступлении в Европейский Союз и отказаться от европейских бюджетных грантов стало одним из самых громких политических заявлений в Тбилиси за последнее время. На специальном брифинге лидер партии Ираклий Кобахидзе объяснил этот шаг попытками Брюсселя использовать процесс европейской интеграции как инструмент политического давления на Грузию.

"Интеграция в ЕС не должна преподноситься как милостыня", — подчеркнул Кобахидзе, заявив, что Грузия, как древняя христианская страна с уникальным культурным наследием, имеет достаточно ресурсов, чтобы не только интегрироваться в Европу, но и обогатить её.

Однако этот шаг вызвал неоднозначную реакцию, особенно учитывая, что он совпал с принятием Европарламентом жесткой резолюции. В документе депутаты призвали не признавать результаты парламентских выборов в Грузии, состоявшихся 26 октября, и рекомендовали провести новые выборы под международным наблюдением. Кроме того, было предложено ввести санкции против грузинских чиновников и пересмотреть безвизовый режим для граждан страны.

Причины отказа: защита суверенитета или протест против давления?

В официальных заявлениях представители грузинской власти обосновывают своё решение несколькими ключевыми аспектами:

Протест против внешнего вмешательства. Власти Грузии расценивают резолюцию Европарламента и давление со стороны Брюсселя как попытку подорвать суверенитет страны. Призывы к пересмотру выборов, угрозы санкциями и обсуждение безвизового режима воспринимаются в Тбилиси как недопустимое вмешательство во внутренние дела.

Стремление к равноправному партнерству. Кобахидзе особо подчеркнул, что Грузия не намерена быть объектом подчинения. По его словам, страна стремится к диалогу с Европой на условиях взаимного уважения, а не через ультимативные требования и экономическое давление.

Снижение финансовой зависимости. Отказ от европейских грантов рассматривается как сигнал готовности к самостоятельной экономической политике. Это решение может быть частью стратегии по укреплению финансовой независимости Грузии, в том числе через развитие сотрудничества с другими государствами.

Резолюция Европарламента и вызовы для Тбилиси

Заявление грузинских властей прозвучало на фоне принятия Европарламентом резолюции, которая включает сразу несколько чувствительных для Тбилиси пунктов:

Непризнание итогов выборов. Европарламент поставил под сомнение легитимность парламентских выборов 26 октября, что ударило по международной репутации грузинского правительства.

Рекомендации о санкциях. Брюссель призвал Еврокомиссию рассмотреть возможность введения санкций против высокопоставленных грузинских чиновников, что может негативно сказаться на двусторонних отношениях.

Безвизовый режим под угрозой. Пересмотр безвизового режима с ЕС представляет серьёзную угрозу для грузинских граждан, многие из которых активно пользуются возможностью свободного передвижения по Европе.

Реакция Тбилиси на эти меры была однозначной: власти заявили о недопустимости внешнего диктата, заявив, что европейская интеграция должна быть результатом взаимного уважения, а не политического давления.

Усиление изоляции или поиск новых союзников?

Отказ от переговоров и грантов, а также резкое заявление в адрес ЕС, несомненно, обостряют отношения Грузии с Брюсселем. Возможные последствия этого шага включают:

Углубление политического кризиса. Угроза пересмотра безвизового режима может вызвать общественное недовольство, особенно среди молодёжи и представителей бизнеса, которые активно пользуются европейскими льготами.

Международная изоляция. Введение санкций против грузинских чиновников может подорвать не только отношения с ЕС, но и ослабить позиции Грузии на международной арене.

Смена внешнеполитического курса. Решение отказаться от европейских грантов может свидетельствовать о стремлении Грузии усилить взаимодействие с другими глобальными игроками, такими как Китай, Турция или Россия, что изменит её внешнеполитический баланс.

Решение "Грузинской мечты" временно приостановить переговоры с ЕС и отказаться от европейских грантов — это не только вызов Брюсселю, но и сигнал о стремлении Грузии укрепить свою независимость на фоне растущего давления. Однако этот шаг несёт в себе серьёзные риски, включая возможное ухудшение экономической ситуации и напряжение в отношениях с Европой.

Станет ли этот демарш отправной точкой для нового внешнеполитического курса Грузии или вынудит ЕС пересмотреть свои подходы к отношениям с Тбилиси — покажет время. Очевидно одно: политический ландшафт Грузии входит в фазу серьёзных изменений, и их последствия будут ощутимы не только для страны, но и для всего региона.

Политические причины и конституционные ограничения

Решение Тбилиси многие расценивают как упреждающий шаг в условиях растущего давления со стороны ЕС. Однако отказ от переговоров до 2028 года — это скорее вынужденная мера, учитывая положения статьи 78 Конституции Грузии, согласно которой государственные институты обязаны "делать все возможное для вступления в ЕС и НАТО".

Несмотря на формальную приверженность евроатлантическому курсу, в правящих кругах растет скептицизм относительно реальных перспектив членства. Спикер парламента Шалва Папуашвили в интервью телекомпании "Рустави-2" заявил, что вступление в ЕС повлечет за собой необходимость введения визового режима с рядом стран, включая Россию, туристы из которой ежегодно приносят в грузинскую экономику 4-4,5 миллиарда долларов. Кроме того, членство в ЕС потребует пересмотра соглашений о свободной торговле, что может серьезно ударить по экспорту грузинских товаров, особенно вина, около 70 процентов которого отправляется в Россию.

Экономические риски и прагматизм властей

Экономическая зависимость от России продолжает играть ключевую роль в формировании внешнеполитического курса Грузии. Туризм и экспорт сельскохозяйственной продукции, включая вино, обеспечивают значительную долю доходов страны. Эта структура экономики ставит власти Грузии перед дилеммой: углубление интеграции с Евросоюзом требует кардинального пересмотра отношений с Россией, что может повлечь за собой тяжелые последствия для ряда стратегически значимых отраслей.

Экономические риски

Принятие европейского вектора развития предполагает введение санкционного режима против России, что затронет объемы грузино-российской торговли. На сегодняшний день около 60 процентов экспорта вина и минеральной воды из Грузии направляется в Россию. Туризм, где российские граждане составляют значительную часть туристического потока, приносит миллиарды долларов в год. Отказ от этих экономических связей способен дестабилизировать бюджет страны и ухудшить социально-экономическое положение значительной части населения.

Позиция грузинских властей

Министр иностранных дел Мака Бочоришвили недавно заявила, что Грузия "не готова к вступлению в ЕС так же, как ЕС не готов принять ее в свой состав". Это подчеркивает осознание правительством сложной реальности, в которой европейская интеграция связана не только с политическими и институциональными изменениями, но и с серьезным экономическим риском.

Прагматизм как стратегия

Грузия стремится сохранить баланс между восточным и западным направлениями своей внешней политики. Политика властей демонстрирует осторожный подход: на фоне европейских устремлений они сохраняют нейтральность в вопросе антироссийских санкций и избегают прямых шагов, которые могли бы ухудшить экономические отношения с Москвой.

Растущая пропасть с Брюсселем

Тем не менее, политические и экономические ожидания Евросоюза создают все больше препятствий для сближения. Брюссель требует глубоких реформ и большей вовлеченности Грузии в антироссийскую политику, что не соответствует внутренним интересам страны.

Таким образом, экономические риски и политическая прагматика грузинских властей становятся определяющими факторами, которые сдерживают активную интеграцию Грузии в европейские структуры. На текущем этапе сохранение экономической стабильности представляется для Тбилиси приоритетом, несмотря на заявленные европейские амбиции.

Оппозиция: обвинения в предательстве и призывы к протестам

Оппозиционные силы, напротив, видят в отказе от переговоров с ЕС откровенную попытку власти повернуть страну в сторону России. Бывший министр обороны и лидер "Единого национального движения" Георгий Барамидзе назвал это решение "исторической изменой" и призвал граждан выйти на улицы. По его мнению, отказ от евроинтеграции угрожает не только экономической стабильности, но и исторической идентичности грузинского государства.

Эти обвинения усиливают напряженность внутри страны, создавая предпосылки для массовых протестов. Оппозиция видит в действиях правительства попытку укрепить авторитарную модель управления, прикрываясь аргументами экономического прагматизма.

Грузия между Востоком и Западом: поиск баланса

Решение отказаться от переговоров с ЕС указывает на стремление Грузии сохранить свободу маневра в условиях глобальной геополитической турбулентности. Однако такой подход несет серьезные риски. Политическая изоляция от Европы может ослабить доверие со стороны западных партнеров и ограничить инвестиционные потоки, необходимые для устойчивого развития страны.

С другой стороны, экономическая и культурная близость к России продолжает играть важную роль в политической реальности Грузии. Балансирование между Востоком и Западом становится для Тбилиси все более сложной задачей, особенно на фоне растущего противостояния между основными геополитическими игроками.

...Отказ от переговоров с ЕС до 2028 года — это не просто прагматичный шаг, а попытка пересмотреть принципы отношений с Брюсселем. Грузия демонстрирует готовность защищать свои интересы, даже ценой охлаждения отношений с Евросоюзом.

Однако сохранение такого курса потребует от грузинского руководства большей политической гибкости и экономической устойчивости. Главный вопрос заключается в том, сможет ли Грузия удержаться на перекрестке между Европой и Россией, не потеряв при этом доверия партнеров и стабильности внутри страны.

Bakunetwork