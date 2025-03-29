Скандал в Париже: семья Макрона может оказаться замешанной в отмывании денег из РФ

БАКУ /Trend/ - Французские власти начали расследование предполагаемой схемы отмывания денег с участием российского миллиардера Сулеймана Керимова, что вызвало вопросы о возможных связях с окружением президента Эмманюэля Макрона, сообщает Trend.

27 марта следователи провели обыск в министерстве экономики и финансов Франции в рамках судебного разбирательства по сделкам с недвижимостью, которые, как утверждается, использовались для отмывания российских средств. В центре расследования - виллы на Французской Ривьере стоимостью более 38 миллионов евро, которые, по данным прокуратуры, были зарегистрированы на подставные лица, чтобы скрыть истинного владельца - Керимова, находящегося под санкциями.

Особое внимание уделяется налоговому соглашению, заключенному в 2019 году между Керимовым и французскими властями. Следствие рассматривает вероятность неправомерного влияния при переговорах, а сообщения в СМИ указывают на возможную связь с ближайшим окружением Макрона.

Керимов находится в поле зрения французских правоохранительных органов с 2014 года из-за подозрительной финансовой деятельности, включая заниженную стоимость сделки по покупке виллы в Антибе за 127 миллионов евро. Его арест в Ницце в 2017 году привел к дипломатическому напряжению в отношениях между Францией и Россией, но позднее обвинения были сняты.

С учетом новых обстоятельств прокуратура пересматривает дело, а наблюдатели следят за тем, может ли расследование затронуть высокопоставленных чиновников или лиц из ближайшего окружения президента Франции.