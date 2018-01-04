В Беларуси разработали тест-систему для оценки приживления трансплантата

4 января 2018 12:31 (UTC+04:00)

В Беларуси разработали тест-систему для оценки приживления трансплантата, сообщила корреспонденту БЕЛТА научный сотрудник лаборатории молекулярно-генетических исследований РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Виктория Лавриненко.

"Разработана тест-система, которая позволяет оценить приживление трансплантата. Суть метода заключается в том, что мы определяем количество клеток донора и количество клеток реципиента после трансплантации стволовых клеток костного мозга. Это помогает нам оценить, прижился ли трансплантат костного мозга, вовремя выявить риск его отторжения. В зависимости от данных, полученных с помощью тест-системы, врачи могут корректировать лечение, назначать дополнительные препараты", - сказала Виктория Лавриненко.

Тест-система уже применяется в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии и показала свою эффективность. "По итогам республиканского конкурса инновационных проектов эта разработка отобрана для коммерциализации. Мы планируем доработать тест-систему, чтобы ее можно было в перспективе выпускать в виде набора. Тогда ее смогут приобрести и другие учреждения здравоохранения. В перспективе возможны поставки и на зарубежный рынок, потому что в мире есть только один аналог с сопоставимыми характеристиками, с сопоставимой чувствительностью, но его стоимость выше", - отметила научный сотрудник.

Данный проект занял первое место в номинации "Лучший инновационный проект" на республиканском конкурсе инновационных проектов 2017 года. Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси при участии Министерства образования, Национальной академии наук, ОО "БРСМ" и других заинтересованных организаций проводит этот конкурс ежегодно. Цель - создание комплексной системы поощрения инновационной деятельности в стране, повышение ее привлекательности в предпринимательской среде, вовлечение молодежи в инновационную активность. Конкурс в 2017 году прошел уже в восьмой раз.

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