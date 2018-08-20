Посольство Беларуси организует в Сирии концерты и кинопоказы в честь 25-летия дипотношений. Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сирии Александр Пономарев рассказал в интервью Сирийскому арабскому информационному агентству, сообщает БЕЛТА.

"Мы готовы отметить 25-летие установления белорусско-сирийских дипломатических отношений 26 августа. В день, когда наши страны подписали соответствующее соглашение. Именно 26 августа начался официальный отсчет нашего сотрудничества", - отметил посол.

По словам Александра Пономарева, 26 августа планируется провести ряд мероприятий в Сирии. В них примет участие танцевальный коллектив из Беларуси, который выступит в разных городах страны. В начале сентября состоится концерт в Оперном театре Дамаска. Выступления белорусских артистов планируется организовать и во время международной универсальной ярмарки, которая пройдет в сирийской столице с 6 по 15 сентября.

"Мы собираемся организовать и другие культурные мероприятия, такие как дни белорусского кино в Сирии", - добавил дипломат.

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