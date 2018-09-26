БелАЗ по итогам года увеличит производство самосвалов на 30%

БелАЗ по итогам 2018 года увеличит производство до 800 самосвалов, что на 30% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор предприятия Петр Пархомчик, передает БЕЛТА.



"В 2017 году был зафиксирован резкий скачок всех финансово-экономических показателей предприятия. Было произведено 615 карьерных самосвалов, продано 646. В первом полугодии этого года уже произведено 407 самосвалов, по итогам года цифра будет близка к 800 карьерных самосвалов", - отметил Петр Пархомчик.



Он также подчеркнул, что БелАЗ уже вышел на показатели 2017 года. "Спрос на карьерные самосвалы в 2017 году увеличился, что отразилось на экспорте, увеличении чистой прибыли", - добавил гендиректор предприятия.



БелАЗ планирует внедрить в производство гибкие производственные системы. "Это практически безлюдная технология с использованием роботов. Подразумеваются полностью управляемое производство, цифровые технологии, - сказал Петр Пархомчик. - Сейчас идет конкурс, в котором участвуют семь мировых компаний. Речь идет о сумме в пределах $50-70 млн". Отвечая на вопрос о том, как скажется новая технология на количестве работников, он подчеркнул: "Это будет новое направление, дополнительное к тому, что сегодня делаем".



Сегодня на БелАЗе нет вакансий. "Если и открываем вакансии, то для конструкторов, технологов. Средняя заработная плата по предприятию составляет Br1,6-1,7 тыс.", - добавил гендиректор.



ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - промышленное производство карьерного и специализированного транспорта с использованием инновационных технологий. За 70-летнюю историю предприятия выпущено более 500 различных модификаций карьерных самосвалов и машин специального назначения, собрано 146 тыс. единиц техники, география поставок насчитывает 80 стран. Предприятие имеет самую широкую линейку самосвалов в мире.

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