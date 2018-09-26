БелАЗ по итогам года увеличит производство самосвалов на 30%

26 сентября 2018 10:02 (UTC+04:00)

БелАЗ по итогам 2018 года увеличит производство до 800 самосвалов, что на 30% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор предприятия Петр Пархомчик, передает БЕЛТА.

"В 2017 году был зафиксирован резкий скачок всех финансово-экономических показателей предприятия. Было произведено 615 карьерных самосвалов, продано 646. В первом полугодии этого года уже произведено 407 самосвалов, по итогам года цифра будет близка к 800 карьерных самосвалов", - отметил Петр Пархомчик.

Он также подчеркнул, что БелАЗ уже вышел на показатели 2017 года. "Спрос на карьерные самосвалы в 2017 году увеличился, что отразилось на экспорте, увеличении чистой прибыли", - добавил гендиректор предприятия.

БелАЗ планирует внедрить в производство гибкие производственные системы. "Это практически безлюдная технология с использованием роботов. Подразумеваются полностью управляемое производство, цифровые технологии, - сказал Петр Пархомчик. - Сейчас идет конкурс, в котором участвуют семь мировых компаний. Речь идет о сумме в пределах $50-70 млн". Отвечая на вопрос о том, как скажется новая технология на количестве работников, он подчеркнул: "Это будет новое направление, дополнительное к тому, что сегодня делаем".

Сегодня на БелАЗе нет вакансий. "Если и открываем вакансии, то для конструкторов, технологов. Средняя заработная плата по предприятию составляет Br1,6-1,7 тыс.", - добавил гендиректор.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - промышленное производство карьерного и специализированного транспорта с использованием инновационных технологий. За 70-летнюю историю предприятия выпущено более 500 различных модификаций карьерных самосвалов и машин специального назначения, собрано 146 тыс. единиц техники, география поставок насчитывает 80 стран. Предприятие имеет самую широкую линейку самосвалов в мире.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Беларусь готовится стать полноправным членом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций
Беларусь 25 сентября 15:53
Лукашенко: Беларусь нацелена на диалог со всеми партнерами без давления и двойных стандартов
Беларусь 25 сентября 12:24
В Могилеве пройдет белорусско-китайский бизнес-форум
Беларусь 25 сентября 10:14
"Белкоммунмаш" планирует создать в Индии сборочное производство электробусов
Беларусь 24 сентября 13:52
Беларусь и Узбекистан создадут совместное обувное предприятие
Бизнес 24 сентября 11:51
Беларусь приступила к реализации совместного с ЕС проекта по борьбе с нелегальной миграцией
Беларусь 24 сентября 09:24
Лента новостей
На Каспии произошло землетрясение
Происшествия 10:09
TAP позволит снизить стоимость газа для итальянских семей - управляющий директор
Энергетика 10:03
AccessBank объявляет тендер на услуги такси
Тендеры 10:01
Председателем Сената Италии дан официальный обед в честь Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой (ФОТО)
Политика 10:00
"БВШН увлекла профессией инженера и девушек"
Общество 09:57
В Азербайджане подорожали золотые и серебряные слитки
Бизнес 09:53
Вооружённые группировки покидают сирийский Идлиб – Эрдоган
Турция 09:45
Президент Египта заявил о наличии недостатков в деятельности ООН
Арабские страны 09:45
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 91 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:39