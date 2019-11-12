Минская область и китайская провинция Гуандун подписали дорожную карту сотрудничества

12 ноября 2019 10:10 (UTC+04:00)

Минская область и китайская провинция Гуандун подписали дорожную карту сотрудничества на 2020-2021 годы. Церемония подписания состоялась во время визита белорусской делегации в Гуандун. Как передает Trend, об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

Заключение соглашения позволит сформировать общий рынок на принципах транспарентности, легитимности и взаимной выгоды, а также поможет усилить взаимовыгодные торгово-экономические связи.

Подписи под документом поставили первый заместитель председателя Миноблисполкома Игорь Макар и вице-губернатор провинции Гуандун Чэнь Лянсань.

По словам Игоря Макара, в числе основных целей сотрудничества - прямая кооперация регионов. Предприятия области уже наладили контакты с китайскими партнерами: все молокоперерабатывающие и ряд мясоперерабатывающих предприятий региона имеют разрешение на поставку продукции в Китай, только за январь-август 2019 года в Китай отгружено мясомолочной продукции на сумму около $17,5 млн. Работа в данном направлении будет продолжена. А для оперативного решения всех намеченных планов стороны договорились о создании совместной рабочей группы.

Также на встрече с представителями провинции Игорь Макар передал руководству Гуандун приглашение председателя Минского облисполкома Анатолия Исаченко посетить с ответным визитом Минскую область. Кроме того, он предложил в 2020 году провести Дни Минской области в Гуандуне, во время которых можно было бы провести бизнес-форум, концертную программу и фотовыставку о Минской области.

Во время визита обсуждались и вопросы поставки белорусской сельскохозяйственной продукции в Китай, создания совместного молокоперерабатывающего предприятия. ОАО "Cлуцкий сыродельный комбинат" заключил договор поставки продукции на $2 млн c корпорацией Greenland Group. Еще один документ был подписан с компанией Shanhai Pujia Food Technology Co.

Внешнеторговый оборот Минской области с Китаем за январь-август 2019 года составил более $1 млрд, в том числе экспорт - $335 млн. Это в 2 раза выше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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