Спикеры стран Северной Европы и Балтии нанесут совместный визит в Китай

6 января 2018 13:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Спикеры стран Северной Европы и Балтии нанесут совместный визит в Китай с 7 по 13 января. Об этом объявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

По приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Чжан Дэцзяна, отметил дипломат, в Китае будут находиться с визитом главы парламентов Финляндии, Норвегии, Исландии, Эстонии, Латвии и Литвы и первый заместитель председателя парламента Швеции. Чжан Дэцзян проведет переговоры с гостями, другие мероприятия в рамках визита согласовываются, сказал Гэн Шуан.

Парламенты стран Северной Европы и Балтии, где действует механизм совместного визита спикеров, выразили желание организовать такую поездку в Китай, рассказал дипломат. При этом он обратил внимание на текущую позитивную динамику развития двусторонних отношений КНР со странами Северной Европы и Балтии, устойчивый прогресс в сотрудничестве Китай - Северная Европа и бурное развитие сотрудничества в формате Китай - Центральная и Восточная Европа, который включает в себя и страны Балтии.

"Китайская сторона придает серьезнейшее значение развитию отношений со странами Северной Европы и Балтии, готова прилагать совместные усилия для обеспечения успешного развития двусторонних связей, регионального сотрудничества и отношений Китай - Европа в целом", -- подчеркнул Гэн Шуан.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Узбекистан усилит контроль над госзакупками
Бизнес 11:47
В 2018 году Китай проведет четыре основных дипломатических мероприятия
Китай 29 декабря 2017 18:33
Президент Италии распустил парламент страны
Европа 28 декабря 2017 21:41
Парламент Казахстана определяет статус специальных экономических зон
Бизнес 28 декабря 2017 16:30
Китай призывает Японию придерживаться пути мирного развития - МИД
Китай 27 декабря 2017 18:27
В парламенте Казахстана обсудили расширение экономических связей с азиатскими странами
Бизнес 25 декабря 2017 16:39
Туркменистан готовится к выборам в парламент и органы местной власти
Туркменистан 23 декабря 2017 10:53
В Узбекистане совершенствуются механизмы налогового администрирования
Бизнес 21 декабря 2017 17:27
В парламентском большинстве Грузии создаются две новые фракции
Грузия 16 декабря 2017 12:57
В Узбекистане расширяются полномочия местных органов по утверждению и мониторингу бюджета
Узбекистан 14 декабря 2017 17:19
МИД Китая прокомментировал учения США, Японии и Южной Кореи у границ КНДР
В мире 11 декабря 2017 12:47
Президент Таджикистана обратится с посланием к Парламенту страны
Таджикистан 7 декабря 2017 17:56
Депутаты обсуждают новые законы для СМИ Узбекистана
Узбекистан 7 декабря 2017 16:50
Председатель Парламента Черногории завершил визит в Грузию
Грузия 6 декабря 2017 17:07
Парламент Грузии обсуждает структурные изменения в правительстве
Грузия 6 декабря 2017 17:00
Парламент Таджикистана дал добро на увеличение объема внешнего долга страны на $60 млн.
Таджикистан 6 декабря 2017 13:10
Китай выразил крайнюю озабоченность и решительное осуждение ракетного пуска КНДР
Китай 4 декабря 2017 12:12
В парламенте Грузии отложили рассмотрение проекта структурных изменений в правительстве
Грузия 30 ноября 2017 12:25