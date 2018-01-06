Нурсултан Назарбаев о стратегическом партнерстве с Китаем

Благодаря последовательному и доверительному взаимодействию с председателем КНР Си Цзиньпином отношения Китая и Казахстана приобрели качество всестороннего стратегического партнерства. Об этом говорится в опубликованной накануне книге президента Казахстана Нурсултана Назарбаева "Эра независимости".

Книга опубликована на официальном сайте казахстанского лидера. В ней говорится, что Казахстан неизменно придает большое значение развитию стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой.

"Я всегда исходил из того, что наши страны - соседи на века, а потому и впредь будут важными стратегическими партнерами", - пишет Назарбаев.

Он назвал Китай и Казахстан добрыми соседями, надежными друзьями и конструктивными партнерами в экономическом, политическом плане.

Президент Казахстана отметил, что благодаря конструктивной позиции политических лидеров началась работа по сопряжению казахстанской программы "Нурлы жол" (Светлый путь) с инициативой "Экономический пояс Шелкового пути", в первую очередь, в сферах транспорта, промышленности, экспорта сельхозпродукции в Китай.

"Нашим крупным вкладом стало строительство казахстанского участка автомобильной магистрали Западная Европа - Западный Китай, грузопоток по которой составит до 30 миллионов тонн в год. Быстро растут железнодорожные контейнерные перевозки из Китая в Казахстан и далее в Россию, Европу, а также в страны Центральной Азии и Каспийского региона. К 2020 году предполагается перевозка 500 тысяч контейнеров. Созданы казахстанские морские порты на Каспии. Через Хоргос с Китаем соединены все государства Центральной Азии", - отметил Назарбаев.

Он напомнил, что по предложению Казахстана 2017 год был объявлен Годом туризма Китая в Казахстане. В ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Астану 8 июня 2017 года особое внимание было уделено сопряжению инициативы "Экономический пояс Шелкового пути" и программы "Нурлы жол".

"В тот же день мы запустили контейнерное сообщение Ляньюньган - Хоргос. Примечательно, что 6 июня, накануне визита была опубликована статья Си Цзиньпина "Взлетают на крыльях мечты китайско-казахстанские отношения", в которой развернуты перспективные направления китайско-казахстанского сотрудничества. Как отметил глава КНР, за четверть века китайско-казахстанские отношения выдержали испытание временем и бурей международных ситуаций", - подчеркнул Назарбаев.

Книга президента Казахстана Нурсултана Назарбаева "Эра независимости", написанная в жанре исторической публицистики, отражает авторский взгляд на новейшую историю страны и ее будущее. Главное внимание обращено на характеристику этапов строительства суверенного государства с момента его основания, показ внутренней логики и механизмов принятия решений в ответ на внутренние и внешние вызовы за 26 лет независимости.

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