Китай обвинил ВМС США в нарушении территориальных вод

20 января 2018 12:32 (UTC+04:00)

Китай обвинил ВМС США в том, что американский ракетный эсминец без разрешения вошел в территориальные воды КНР в районе острова Хуанянь в Южно-Китайском море, что стало нарушением суверенитета КНР и поставило под угрозу безопасность моряков, находящихся в этом районе, говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Лу Кана, передает РИА Новости.

"Вечером 17 января американский эсминец вошел в воды КНР в 12 морских милях от острова Хуанянь без разрешения китайского правительства. Китайские ВМС в соответствии с законом произвели в отношении американского судна проверку "свой-чужой" и сделали предупреждение, чтобы он покинул соответствующие воды", — говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что "действия американского военного судна подрывают суверенитет и интересы безопасности КНР, а также поставили под серьезную угрозу безопасность китайских судов и персонала, выполняющих плановые действия в этом районе".

По словам представителя китайского МИД, эти действия также нарушают основные нормы международных отношений.

"Китай в этой связи выразил серьезное недовольство, намерен предпринять все необходимые действия для обеспечения своего суверенитета", — подчеркнул Лу Кан.

Он добавил, что "Китай уважает и обеспечивает свободу навигации и полетов в районе Южно-Китайского моря для всех стран в соответствии с международным правом, однако выступает решительно против действий любого из государств, совершаемых под предлогом свободы навигации и полетов, которые могут нанести ущерб суверенитету и интересам безопасности КНР".

"Мы решительно призываем США немедленно исправить их ошибку и прекратить подобные провокации, чтобы не наносить урон двусторонним отношениям, а также региональному миру и стабильности", — заявили в МИД КНР.

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