Компартия Китая предложила расширить ряды единого фронта патриотов

26 февраля 2018 12:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный комитет Компартии Китая предложил включить патриотов, посвятивших себя великому возрождению китайской нации, в ряды единого патриотического фронта.

Такие поправки предложено внести к Конституции Китая.

Согласно предложениям по внесению изменений в Конституцию страны, обнародованным в воскресенье, за долгие годы революции, строительства и реформ под руководством КПК сформировался широкий единый патриотический фронт, состоящий из демократических партий и народных организаций и включающий в себя всех социалистических трудящихся, всех строителей социализма, всех патриотов, поддерживающих социализм, а также всех патриотов, выступающих за объединение родины и посвятивших себя великому возрождению китайской нации.

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