Первый в Китае сверхгабаритный грузовой пароход совершил первый рейс (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 27 февраля сверхгабаритный грузовой пароход китайской компании COSCO "Овен" впервые проплыл от Китая до второго крупного порта в Бельгии Антверпен, что открыло новую страницу в истории морских грузовых перевозок между Китаем и Бельгией.

"Овен" является первым грузовым пароходом с вместимостью в 20 тысяч стандартных контейнеров, который был разработан и введен в эксплуатацию китайским предприятием. Его длина составляет 400 метров, ширина – 58,6 метра, глубина – 30,7 метра. Площадь палубы корабля равна примерно четырем футбольным полям, а сам корабль выглядит как "замок" на море.

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