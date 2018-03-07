Китай подтвердил отмену платы за роуминг данных до 1 июля

7 марта 2018 17:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра промышленности и информатизации КНР Чэнь Чжаосюн сегодня в эксклюзивном интервью Синьхуа сообщил, что министерство будет продвигать работу базовых телекоммуникационных предприятий по упорядочению и наладке тарифов, разработке и перестройке, тестированию и проверке функционирования систем, чтобы отмена платы за роуминг данных (data-роуминг) состоялась в интересах широкого круга пользователей до первого июля этого года.

Чэнь Чжаосюн отметил, что министерство промышленности и информатизации будет побуждать базовые телекоммуникационные предприятия продолжать принимать меры для снижения стоимости трафика, чтобы стоимость трафика мобильного интернета в течение года сократилась по меньшей мере на 30 процентов.

В области увеличения скорости интернета министерство будет продвигать реализацию всеобщего покрытия широкополосной связью со скоростью 100 Мбит/с, запуск пилотных участков широкополосной связи со скоростью 1000 Мбит/с, повышение скорости широкополосной связи, наращивание широты и глубины охвата общественных мест бесплатным доступом в интернет и интернетом 4G.

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