Большая панда остается в критическом состоянии через четыре дня после операции

Большая панда, которая перенесла операцию на желудке в провинции Чжэцзян (Восточный Китай), все еще находится в критическом состоянии спустя четыре дня после деликатной операции, которая была первой в своем роде в мире.

Как сообщили агентству Синьхуа в Чэндуской базе по исследованию и разведению больших панд пров. Сычуань (Юго-Западный Китай), четырехлетний самец большой панды по кличке Чэнцзю трижды пережил опасный рефлюкс желудочного сока в течение 48 часов после операции и остается в критическом состоянии.

В конце февраля этого года смотритель Чэнцзю обнаружил, что бамбуковый медведь ел меньше и был очень вялым. Животному было диагностировано острое вздутие желудка.

Ветеринары из зоопарка и вышеупомянутой базы, а также врачи из местной больницы имени Шао Ифу, провели групповые консультации для диагностики заболевания панды и обсуждения плана операции.

Это была первая в мире операция по рассечению желудка в целях устранения непереваренной пищи. В настоящее время Чэнцзю находится в реанимации.

По сообщению специалистов, сейчас самая большая трудность заключается в том, что его движения могут разорвать послеоперационные швы, что приведет к неудаче операции. Рефлюкс желудочного сока также может вызвать ингаляционную пневмонию, приводящую к удушью.

До заболевания Чэнцзю весил 115 кг. Сообщается, что он был здоров перед тем, как Государственное управление лесного хозяйства КНР дало разрешение базе отправить его в Ханчжоуский зоопарк в 2016 году.

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