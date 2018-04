Китай представил передовые виды оружия на выставке в Малайзии (ФОТО)

Предприятия китайского оборонного комплекса показали образцы реактивной системы залпового огня (РСЗО) AR-3, самолёта с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) KJ-200, малозаметного сторожевого корабля, подводной лодки, противолодочной ракеты и других передовых видов оружия на 16-й Международной выставке вооружений и военной техники DSA-2018 в Малайзии.

В выставке приняли участие более 20 китайских компаний военной промышленности, в том числе Китайская корпорация тяжелого судостроения (CSIC), Китайская северная промышленная корпорация (NORINCO), Aviation Industry Corporation of China (AVIC), China Aerospace Long-March International Trade Co. Ltd (ALIT) и др.

Выставка и конференция DSA была основана в 1988 году и стала одной из топ-5 международных выставок оборонно-промышленного комплекса.

