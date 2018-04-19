Китай представил передовые виды оружия на выставке в Малайзии (ФОТО)

19 апреля 2018 19:15 (UTC+04:00)

Предприятия китайского оборонного комплекса показали образцы реактивной системы залпового огня (РСЗО) AR-3, самолёта с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) KJ-200, малозаметного сторожевого корабля, подводной лодки, противолодочной ракеты и других передовых видов оружия на 16-й Международной выставке вооружений и военной техники DSA-2018 в Малайзии.

В выставке приняли участие более 20 китайских компаний военной промышленности, в том числе Китайская корпорация тяжелого судостроения (CSIC), Китайская северная промышленная корпорация (NORINCO), Aviation Industry Corporation of China (AVIC), China Aerospace Long-March International Trade Co. Ltd (ALIT) и др.

Выставка и конференция DSA была основана в 1988 году и стала одной из топ-5 международных выставок оборонно-промышленного комплекса.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Глава МВФ: Торговые войны разрушают доверие инвесторов
Бизнес 18:09
Эрдоган и Си Цзиньпин обсудили двусторонние отношения и Сирию
Турция 16:18
В Китае раскрыли крупную криптовалютную аферу
Китай 15:51
Си Цзиньпин заявил Мэй о необходимости расследования "химатаки" в Сирии
Китай 15:42
РФ потребовала от США в ВТО компенсации за тарифы на алюминий и сталь
Россия 13:59
МИД Узбекистана примет участие в заседании ШОС в Пекине
Узбекистан 09:57
В Китае заявили о готовности к любым негативным эффектам от торговых споров с США
Китай 09:23
В Китае на борт самолетов перестанут пускать "лиц, утративших доверие"
Китай 07:01
Китай снимет ограничения на долю иностранного капитала в автомобильной индустрии
Бизнес 18 апреля 20:17
Китай открывает безвизовый доступ для туристов из 59 стран на остров Хайнань
Туризм 18 апреля 20:14
Численность населения со средними доходами в Китае превысила 300 млн человек
Китай 18 апреля 19:36
Китай опубликует новые негативные списки для иностранных инвесторов
Бизнес 18 апреля 18:59
Китай выразил решимость отстаивать систему многосторонней и свободной торговли
Китай 18 апреля 18:01
Крупнейший банк Китая обозначил цели выделенного Узбекистану займа
Бизнес 18 апреля 17:01
ВВП Китая в первом квартале вырос на 6,8 % (ФОТО)
Китай 18 апреля 16:48
В Китае появилась виртуальная идентификационная карточка на основе мобильного приложения Alipay
Китай 18 апреля 16:33
Лавров совершит визит в Китай
Россия 18 апреля 12:06
Индия будет добиваться от США компенсации за пошлины на сталь и алюминий
США 18 апреля 10:45