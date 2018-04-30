Китай на переговорах по торговле не намерен обсуждать два ключевых требования США - СМИ

КНР на предстоящих на этой неделе переговорах с США по вопросам торговли не намерена обсуждать два ключевых требования, выдвинутых администрацией американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на участников завершившегося в китайской столице семинара по политике КНР в вопросах международной торговли, среди которых были и иностранные участники, передает ТАСС.

По данным газеты, речь идет о требовании США в обязательном порядке сократить на $100 млрд дефицит в торговле с КНР, достигающий сейчас $375 млрд, а также ввести ограничения на планы Пекина вложить $300 млрд в развитие производства полупроводников, электромобилей, авиации и создание искусственного интеллекта.

Как отметила газета, позиции двух сторон на переговорах настолько различны, что китайская сторона скептически оценивает возможность выработки соглашения в ходе предстоящего раунда и не исключает возможности того, что через месяц представителям КНР придется отправиться в Вашингтон для продолжения.

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