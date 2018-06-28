Китай приветствовал предстоящую встречу Путина и Трампа

Китай приветствует предстоящую встречу президентов России и США и считает, что улучшение российско-американских отношений послужит интересам мира и стабильности, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Лу Кан, передает РИА Новости.

В среду помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что вопрос встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа обсуждается давно по закрытым каналам, уже достигнута договоренность о времени и месте проведения саммита.

"Если США и Россия смогут укрепить контакты и диалог, то, конечно же, это будет способствовать продвижению международного мира и развития, а также поможет сообща реагировать на вызовы глобального характера, с которыми сталкивается международное сообщество. Мы приветствуем это", — заявил на брифинге Лу Кан, комментируя сообщения о предстоящей встрече.

Он добавил, что Россия и США – постоянные члены Совета Безопасности и влиятельные игроки на международной арене, подчеркнув, что эти страны также несут особую ответственность за поддержание мира и безопасности.

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