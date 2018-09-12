Глава Пентагона усомнился в возможности военного союза России и Китая

12 сентября 2018 03:14 (UTC+04:00)

Министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что Россия и Китай вряд ли смогут создать военный союз, несмотря на проведение крупных совместных учений, передает РИА Новости.

"Я думаю, что эти страны действуют в своих интересах. Я мало вижу того, что в долгосрочной перспективе объединяет Россию и Китай", - сказал Мэттис во вторник журналистам, отвечая на вопрос, не означает ли проведение крупных совместных учений формирование между этими странами военного альянса.

Учения "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в маневрах примут участие подразделения из Китая и Монголии. В частности, с китайской стороны в учениях примут участие около трех тысяч военнослужащих, 30 самолетов и вертолетов.

Китай в настоящее время является одним из главных торговых партнеров России, в том числе по закупкам военно-технической продукции. Страны сотрудничают на многих международных площадках таких как ООН, ШОС, БРИКС и других. Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в открытии работы Восточного экономического форму во Владивостоке, где прошли его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

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