Оксфордский университет прекратил принимать финансирование от Huawei

18 января 2019 01:51 (UTC+04:00)

Оксфордский университет сообщил, что прекратил принимать финансирование от китайской Huawei Technologies из-за скандала вокруг компании, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Решение о прекращении получения средств от Huawei Technologies Co. Ltd. и связанных компаний было принято 8 января.

"Решение было принято в свете обеспокоенности общественности, возникшей в последние месяцы в связи с партнерскими отношениями Великобритании с Huawei. Мы надеемся, что эти вопросы могут быть решены в ближайшее время", - говорится в заявлении университета.

При этом вуз продолжит развивать два проекта, спонсируемых китайской компанией. Финансирование этих проектов было одобрено еще до скандала, их общий объем составляет 692 тысячи фунтов, говорится в сообщении.

Скандал вокруг Huawei начался в декабре 2018 года, когда в Канаде была арестована дочь основателя компании и заместитель председателя ее правления Мэн Ваньчжоу. США, требовавшие ее экстрадиции, подозревают Мэн Ваньчжоу в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Позже ряд западных стран, в том числе США инициировали запрет на продажу компаниям Huawei и ZTE своей продукции.

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