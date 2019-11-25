Центробанк Китая понизил курс юаня до минимальных с начала месяца

25 ноября 2019 09:32 (UTC+04:00)

Народный банк Китая (центробанк) в понедельник понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 91 базисный пункт до 7,0397 юаня за доллар. Согласно статистике регулятора, это минимальное значение с 1 ноября, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Понижение курса юаня длится непрерывно четвертый рабочий день подряд.

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году - еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года юань укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 году - опустился на 5,1%. В 2019 году курс национальной валюты Китая постепенно снижался на фоне торговой войны с США, а 8 августа он пробил психологическую отметку в семь единиц за доллар, что стало минимальным значением за 11 лет.

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