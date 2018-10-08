Глава МИД Италии: ЕС должен выработать единую политику для решения миграционного вопроса

Страны Европейского союза должны выработать единый подход и общую политику в решении миграционного вопроса. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези по итогам переговоров с главой МИД Россией Сергеем Лавровым, сообщает в понедельник ТАСС.

"Вопрос миграции является одним из ключевых в рамках ЕС, - сказал глава итальянского дипведомства. - Перед нами одна из тех ситуаций, когда ЕС, несмотря на то, что это совокупность государств, не может полностью решить вопросы, связанные с миграцией".

По его словам, в ЕС "нет единой политики по проблеме (миграции), а есть некоторые элементы этой политики, которые тем или иным образом регулируют миграционные процессы". "Одним из таких элементов является Дублинское соглашение о распределении беженцев, которое нам представляется камнем преткновения в миграционной политике", - продолжил он.

"Миграционные потоки не имеют конечной целью или Италию, или Испанию, или Грецию. Все те, кто пересекают Средиземное море и появляются в странах ЕС через балканский канал, направлены конкретно не в наши страны, а в Европу в целом. Поэтому заниматься этим должны были бы страны, исходя из общей политики ЕС", - убежден Моаверо-Миланези.

Он также добавил, что данный вопрос следует рассматривать "в общем масштабе с участием тех стран, из которых эти потоки идут". "Считаем, что ЕС и другие международные инстанции могут и должны инвестировать в страны Африки, чтобы решить проблему с потоками беженцев", - сказал он.

"Должна быть общая политика в вопросе получения статуса беженца, - подчеркнул итальянский министр. - Для упорядочения всего процесса сначала следует урегулировать вопрос с первичным потоком мигрантов, а затем переходить к решению вопросов с вторичными потоками". "Если нам удастся снизить или минимизировать первичный поток, тем легче будет решать проблему вторичного", - заключил глава МИД Италии.

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