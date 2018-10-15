Борис Джонсон призвал сопротивляться давлению ЕС на переговорах по Brexit

15 октября 2018 04:51 (UTC+04:00)

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал сопротивляться давлению Евросоюза на переговорах по условиям Brexit. Об этом, как передает ТАСС, он заявил в своей статье, опубликованной в воскресенье газетой The Daily Telegraph.

"После более чем двух лет безжалостного помыкания со стороны ЕС, пришло время, чтобы Великобритания начала сопротивляться", - написал он. "Допуская изменение конституционного устройства Соединенного Королевства, ЕС относится к нам с явным презрением", - считает влиятельный член правящей Консервативной партии, который в очередной раз выразил недовольство правительственным планом по Brexit.

Экс-глава МИД назвал "ошибочным" проект британского правительства, согласно которому Лондон намерен установить особый пограничный режим на ирландской границе после Brexit. Такой сценарий, по его мнению, не позволит Северной Ирландии участвовать в сделках о свободной торговле, заключенных Великобританией с другими странами.

Джонсон и ряд других консерваторов-евроскептиков выступают за заключение с ЕС соглашения по Brexit по так называемому канадскому варианту, когда за модель берется Соглашение о всеобъемлющей зоне свободной торговли (СЕТА) между ЕС и Канадой. Подразумевается, что в таком случае Великобритания должна получить свободу в принятии решений, касающихся вопросов внутренней и торговой политики, а также прекратить свободное перемещение рабочей силы, создав эффективный и сбалансированной миграционный механизм.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры должны продлиться до ноября, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

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