Борис Джонсон призвал сопротивляться давлению ЕС на переговорах по Brexit

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал сопротивляться давлению Евросоюза на переговорах по условиям Brexit. Об этом, как передает ТАСС, он заявил в своей статье, опубликованной в воскресенье газетой The Daily Telegraph.

"После более чем двух лет безжалостного помыкания со стороны ЕС, пришло время, чтобы Великобритания начала сопротивляться", - написал он. "Допуская изменение конституционного устройства Соединенного Королевства, ЕС относится к нам с явным презрением", - считает влиятельный член правящей Консервативной партии, который в очередной раз выразил недовольство правительственным планом по Brexit.

Экс-глава МИД назвал "ошибочным" проект британского правительства, согласно которому Лондон намерен установить особый пограничный режим на ирландской границе после Brexit. Такой сценарий, по его мнению, не позволит Северной Ирландии участвовать в сделках о свободной торговле, заключенных Великобританией с другими странами.

Джонсон и ряд других консерваторов-евроскептиков выступают за заключение с ЕС соглашения по Brexit по так называемому канадскому варианту, когда за модель берется Соглашение о всеобъемлющей зоне свободной торговли (СЕТА) между ЕС и Канадой. Подразумевается, что в таком случае Великобритания должна получить свободу в принятии решений, касающихся вопросов внутренней и торговой политики, а также прекратить свободное перемещение рабочей силы, создав эффективный и сбалансированной миграционный механизм.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры должны продлиться до ноября, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

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