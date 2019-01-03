Лувр побил собственный рекорд по посещаемости

Число посетителей Лувра в 2018 году превысило 10 млн человек, что является рекордом. Об этом заявил в четверг директор музея Жан-Люк Мартинез, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Впервые в своей истории и, я думаю, впервые в истории музеев, в 2018 году более 10 млн человек посетили Лувр", - цитирует Мартинеза AFP.

Как передает агентство Belga, по мнению Мартинеза, рекорд удалось побить благодаря "возобновлению международного туризма в Париже" после спада посещаемости, который наблюдался после атак во французской столице.

Предыдущий рекорд Лувра относился к 2012 году и составил 9,7 млн.

В качестве художественного музея королевский дворец Лувр был открыт для публики в 1793 году. Его первая экспозиция насчитывала 537 картин и 124 других объекта искусства из собрания французских монархов. Ныне Лувр - один из крупнейших художественных музеев в мире.

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