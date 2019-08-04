В швейцарских горах за четыре дня погибли три человека

4 августа 2019 17:59 (UTC+04:00)

Два немецких альпиниста погибли в Швейцарии при восхождении на пик Дан-Бланш, расположенный на высоте 4357 метров. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает полиция кантона Вале.

Инцидент произошел в субботу в 8.30 (10.30 GMT+4) утра. Двое спортсменов начали восхождение на пик по южному хребту, однако сорвались, не добравшись до вершины. Свидетелями падения стали другие альпинисты, которые оповестили спасательные службы.

В настоящее время ведется расследование причин произошедшего и проводится опознание погибших.

Ранее 1 августа в горах кантона Вале, при восхождении на гору Штральхорн также погибла 58-летняя туристка из Великобритании. При переходе через ледник Аллалинхорн она провалилась в трещину во льду.

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