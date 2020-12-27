Новый штамм коронавируса обнаружили у двух прибывших из Великобритании в Норвегию

Новый штамм коронавируса был обнаружен у двух человек, которые в декабре прибыли в Норвегию из Великобритании. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье Норвежское телеграфное бюро со ссылкой на норвежский институт здравоохранения.

Оба путешественника были протестированы после появления симптомов и затем изолированы.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что этот штамм распространяется быстрее известных и может быть на 70% более заразен.

Норвегия временно прекратила авиасообщение с Великобританией в начале недели, эта мера пока действует до 29 декабря.