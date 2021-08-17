BioNTech и Pfizer объявили о передаче данных в FDA США для поддержки третьей дозы вакцины

Компании BioNTech и Pfizer направили предварительные данные в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) в поддержку применения третьей дозы вакцины от коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Полученные на сегодняшний день данные позволяют предположить, что показатели уровня антител третьей дозы нашей вакцины значительно превышают уровни, наблюдаемые после первоначальной двухэтапной схемы. Мы рады предоставить эти данные в FDA, поскольку продолжаем работать вместе над решением возникающих проблем, связанных с пандемией", - сказал генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

Как отмечается, взрослые участники исследования из США получили бустерную дозу вакцины через 8-9 месяцев после получения второй дозы. Согласно полученным результатам, у испытуемых, прошедших третий этап вакцинации, зафиксированы более высокие концентрации нейтрализующих антител против исходного вируса SARS-CoV-2 (немутантного типа), а также против бета-штамма и дельта-штамма по сравнению с теми, кто прошел двухэтапную вакцинацию.