Премьер-министр Венгрии обвинил мигрантов в распространении коронавируса

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нелегальная миграция ухудшает ситуацию с распространением Covid-19 в Европейском союзе. Об этом сообщает издание 24.hu, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

По словам Орбана, новые варианты вируса в его стране связаны с нелегальной миграцией в Венгрию, которая также увеличивает масштабы эпидемии.

Он заявил, что лучшая борьба с коронавирусом — вакцинация, добавив, что тем, кто не вакцинирован, грозит смерть.