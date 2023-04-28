Пенсионный фонд Норвегии разрабатывает правила инвестирования в развитие ИИ

Пенсионный фонд Норвегии (нефтяной фонд) в августе представит правила "этичного инвестирования" в компании, занимающиеся разработкой и внедрением искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил Николай Танген, глава Пенсионного фонда Норвегии, крупного инвестора технологических компаний, в опубликованном в пятницу интервью газете Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На данный момент фонд вложил средства в более чем 9 тыс. технологических компаний, занимающихся внедрением ИИ. По мнению издания, значительные размеры активов фонда повлияют на всю систему европейского финансирования подобных организаций.

Танген считает, что правительства стран мира должны активнее регулировать внедрение искусственного интеллекта. При этом, по его словам, нефтяной фонд будет использовать передовые алгоритмы для повышения производительности труда и для более прибыльной торговли на бирже. "Мне очень интересен искусственный интеллект. В этом году мы рассчитываем повысить эффективность работы на 10%, а это очень много", - отметил Танген.

Ранее европейский комиссар по вопросам цифровизации и конкуренции Маргрет Вестагер заявила, что Европарламент до конца 2023 года рассчитывает одобрить новые законодательные инициативы, направленные на единое регулирование в рамках ЕС работы нейросетей и искусственного интеллекта.

По состоянию на 31 декабря 2022 года стоимость нефтяного фонда Норвегии составляла примерно 12,4 трлн крон (около $1,24 трлн). По данным Института фонда национального благосостояния (Sovereign Wealth Fund Institute), нефтяной фонд Норвегии занимает первое место в мире по активам среди подобных финансовых организаций.