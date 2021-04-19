Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара понизился, курс евро повысился

Банк Израиля сообщает, что в понедельник, 19 апреля, валютные торги завершились понижением курса доллара и повышением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара снизился на 0,488% и составил 3,266 шекеля за $1. Курс евро вырос на 0,061% и составил 3,929 шекеля за €1.