Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара понизился, курс евро повысился
Банк Израиля сообщает, что в понедельник, 19 апреля, валютные торги завершились понижением курса доллара и повышением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Курс доллара снизился на 0,488% и составил 3,266 шекеля за $1. Курс евро вырос на 0,061% и составил 3,929 шекеля за €1.
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