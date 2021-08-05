ВВС Израиля нанесли удары по наземным целям на ливанской стороне границы

Самолеты израильских ВВС атаковали в четверг наземные цели на ливанской стороне границы. Об этом,как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил вещающий из Дубая телеканал Al Hadath.

По его информации, на юге Ливана слышны сильные раскаты взрывов. Телеканал предполагает, что удары были нанесены по укрытиям радикальных палестинских групп, которые выпускают ракеты по еврейским поселениям. Ранее израильская артиллерия вела обстрел пограничной местности осветительными снарядами.