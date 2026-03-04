Alarm sirens go off in Northern Israel over potential drone threats

BAKU, Azerbaijan, March 4. Alarm sirens were triggered in Israel’s Galilee region near the Lebanese border due to potential drone attacks, Trend reports, citing the Times of Israel.
According to reports, several unmanned aerial vehicles (UAVs) were launched from Lebanon into northern Israel. The Israel Defense Forces (IDF) stated that the Hizbullah movement is responsible for the incident.
Following the second round of nuclear talks between Washington and Tehran on February 17, which ended without progress, the U.S. increased its presence in areas near Iran, deploying over 150 aircraft to bases in Europe and the Middle East.
The escalation follows the 3rd round of nuclear talks between Iran and the United States in Geneva on February 26. Held under the administration of U.S. President Donald Trump, the negotiations were viewed as the final chance to strike a deal diplomatically. However, no agreements were reached, as Tehran refused to halt uranium enrichment, dismantle its nuclear facilities, or accept indefinite restrictions on its nuclear program. Israel launched its airstrikes shortly afterward, with the country's Defense Minister Katz emphasizing that the operations were preemptive.
In a significant escalation, military airstrikes conducted by Israel and the United States the previous day have reportedly resulted in the deaths of Iran’s Supreme Leader Seyyed Ali Khamenei and several members of his family.
Additionally, several of Iran’s most senior military and security officials were killed in the airstrikes, including Chief of Staff Major General Abdolrahim Mousavi, Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Commander-in-Chief Mohammad Pakpour, Supreme Leader adviser and Defense Council Secretary Ali Shamkhani, and Defense Minister Aziz Nasirzadeh.
Stay up-to-date with more news on Trend News Agency's WhatsApp channel
=========
Bakı. Trend:
İsrailin Livanla sərhəd yaxınlığında yerləşən Qalileya bölgəsində potensial dron hücumları ilə əlaqədar həyəcan təbilləri çalınıb.
Trend bu barədə "Times of Israel"ə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, martın 4-də Livandan İsrailin şimalında bir neçə pilotsuz uçuş aparatı buraxılıb. İsrail Müdafiə Qüvvələri (IDF) Hizbullah hərəkatının məsuliyyət daşıdığını bildirir.
Xatırladaq ki, fevralın 17-də Vaşinqton və Tehran arasında keçirilən nüvə danışıqlarının ikinci raundu irəliləyişsiz başa çatdıqdan sonra ABŞ İrana yaxın ərazilərdə mövcudluğunu artıraraq Avropa və Yaxın Şərqdəki bazalara 150-dən çox təyyarə yerləşdirib.
Qeyd edək ki, fevralın 26-da Cenevrədə İran və ABŞ arasında İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqların üçüncü raundu keçirilib. ABŞ Prezidenti Donald Tramp administrasiyasında baş tutan görüş vəziyyətin diplomatik yolla tənzimlənməsi üçün son şans kimi qiymətləndirilirdi. Danışıqlarda konkret razılaşmalar əldə olunmayıb. Tehran uranın zənginləşdirilməsini dayandırmaqdan, nüvə obyektlərini demontaj etməkdən və nüvə proqramının inkişafına müddətsiz məhdudiyyətlər tətbiq etməkdən imtina edib. Fevralın 28-də səhər saatlarında İsrail və ABŞ İrana hərbi hava hücumlarına başlayıb.
İsrail və ABŞ-nin 28 fevralda həyata keçirilən hərbi hava hücumlarında İranın Ali Lideri Ayətullah Seyid Əli Xamenei və onun ailə üzvləri ölüb.
Eyni zamanda İran Ordusunun Baş Qərargah rəisi general-mayor Əbdülrəhim Musəvi, İran İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun (SEPAH) baş komandanı Məhəmməd Pakpur, İranın Ali Liderinin müşaviri və Müdafiə Şurasının katibi Əli Şəmxani, müdafiə naziri Əziz Nəsirzadə hərbi hava hücumları zamanı ölüblər.