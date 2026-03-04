Azerbaijani currency to world currency rates for March 4

BAKU, Azerbaijan, March 4. The Central Bank of Azerbaijan (CBA) has announced the official exchange rates for March 4, Trend reports via the CBA.
The official exchange rate of the U.S. dollar to the manat remained unchanged at 1.7 manat.
The exchange rate for one euro was 2.9706 manat, one Turkish lira was 0.0386 manat, and 100 Russian rubles were 2.192 manat.
|
Currencies
|
Code
|
Exchange rate
|
1 US dollar
|
USD
|
1.7
|
1 euro
|
EUR
|
1.9706
|
1 Australian dollar
|
AUD
|
1.1891
|
1 Belarusian ruble
|
BYN
|
0.5961
|
1 UAE dirham
|
AED
|
0.4628
|
100 South Korean won
|
KRW
|
0.1149
|
1 Czech crown
|
CZK
|
0.0809
|
1 Chinese yuan
|
CNY
|
0.2456
|
1 Danish krone
|
DKK
|
0.2638
|
1 Georgian lari
|
GEL
|
0.6284
|
1 Hong Kong dollar
|
HKD
|
0.2176
|
1 Indian rupee
|
INR
|
0.0184
|
1 British pound sterling
|
GBP
|
2.2631
|
1 Swedish krona
|
SEK
|
0.183
|
1 Swiss franc
|
CHF
|
2.1746
|
1 Israeli shekel
|
ILS
|
0.5503
|
1 Canadian dollar
|
CAD
|
1.2416
|
1 Kuwaiti dinar
|
KWD
|
5.5304
|
100 Kazakh tenge
|
KZT
|
0.3396
|
1 Qatari rial
|
QAR
|
0.4661
|
1 Kyrgyz som
|
KGS
|
0.0194
|
100 Hungarian forints
|
HUF
|
0.5069
|
1 Moldovan leu
|
MDL
|
0.0984
|
1 Norwegian krone
|
NOK
|
0.1753
|
100 Uzbek som
|
UZS
|
0.014
|
100 Pakistani rupees
|
PKR
|
0.6072
|
1 Polish zloty
|
PLN
|
0.459
|
1 Romanian leu
|
RON
|
0.3866
|
100 Russian rubles
|
RUB
|
2.192
|
1 Serbian dinar
|
RSD
|
0.0168
|
1 Singapore dollar
|
SGD
|
1.3293
|
1 Saudi rial
|
SAR
|
0.453
|
1 SDR (Special Drawing Rights of the IMF)
|
XDR
|
2.3178
|
1 Turkish lira
|
TRY
|
0.0386
|
1 Turkmen manat
|
TMT
|
0.4857
|
1 Ukrainian hryvnia
|
UAH
|
0.039
|
100 Japanese yen
|
JPY
|
1.0801
|
1 New Zealand dollar
|
NZD
|
1.0017
Stay up-to-date with more news on Trend News Agency's WhatsApp channel