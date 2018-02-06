На Тайване из-за землетрясения обрушился отель

Здание отеля обрушилось в результате землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло на востоке Тайваня, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал TVBS.



Отель расположен в уезде Хуалянь. О жертвах землетрясения на данный момент не сообщается.

Подземные толчки были зафиксированы в 23.50 по местному времени (18.50 мск) вблизи города Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 5 километров. В воскресенье вечером на Тайване также вблизи города Хуалянь произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. За ним последовали афтершоки магнитудой 4,1 и 5,5. Эпицентры всех трех подземных толчков располагались крайне близко друг к другу, глубина очагов не превышала 10 километров.

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