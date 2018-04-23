Южная Корея и США начали военные учения Key Resolve

Южная Корея и США начали в понедельник ежегодные военные учения Key Resolve, которые будут продолжаться две недели, передало в понедельник информационное агентство Ренхап со ссылкой на военный источник, передает РИА Новости.

Министерство обороны Южной Кореи и войска США пока не публиковали официального сообщения об этих учениях, которые проводятся, несмотря на намеченный на 27 апреля межкорейский саммит.

Учения США и Южной Кореи обычно рассматриваются в Пхеньяне как репетиция войны против КНДР и омрачают отношения двух корейских государств.

Ранее учения Key Resolve проводились в марте как часть военных маневров "Токсури - Фоул игл" (FE), но в этом году были отсрочены на время зимней Олимпиады в Пхенчхане.

По данным агентства, в нынешних учениях Key Resolve будут задействованы до 12,2 тысячи американских солдат с военных баз в Южной Корее и из-за рубежа. Столько же солдат США приняли в этих учениях и в прошлом году.



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