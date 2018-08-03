В Нигерии более 20 человек погибли при крушении лодки

Лодка перевернулась на северо-западе Нигерии в штате Сокото, 21 человек погиб, сообщает агентство Синьхуа в пятницу со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости.

Как сообщил представитель национального агентства по чрезвычайным ситуациям Сулейман Карим, инцидент произошел в четверг. Перегруженная лодка, в которой находились около 50 человек, перевернулась из-за сильных волн, в результате чего погибли 17 женщин и 4 ребенка. Спасены 29 человек.

По данным местной газеты Daily Trust, многие из пассажиров возвращались в свою деревню, из которой им пришлось бежать из-за атаки боевиков.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.