В Нигерии более 20 человек погибли при крушении лодки

3 августа 2018 17:51 (UTC+04:00)

Лодка перевернулась на северо-западе Нигерии в штате Сокото, 21 человек погиб, сообщает агентство Синьхуа в пятницу со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости.

Как сообщил представитель национального агентства по чрезвычайным ситуациям Сулейман Карим, инцидент произошел в четверг. Перегруженная лодка, в которой находились около 50 человек, перевернулась из-за сильных волн, в результате чего погибли 17 женщин и 4 ребенка. Спасены 29 человек.

По данным местной газеты Daily Trust, многие из пассажиров возвращались в свою деревню, из которой им пришлось бежать из-за атаки боевиков.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Нигерии более 40 человек погибли в результате наводнения
Другие страны 17 июля 04:14
В Нигерии пропали без вести около 70 военнослужащих
Другие страны 16 июля 06:10
В Нигерии более 10 человек погибли при пожаре на нефтяном танкере
Другие страны 28 июня 23:31
В Нигерии более 200 человек погибли при столкновениях пастухов и фермеров
Другие страны 27 июня 18:34
Месси развеял мечты азербайджанцев - двухдневный праздник в Нигерии (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 27 июня 13:56
Сборная Аргентины победила Нигерию и вышла в плей-офф ЧМ-2018
Другие страны 27 июня 00:19
Лента новостей
Число жертв теракта в мечети в Афганистане возросло до 30 человек
Другие страны 18:38
AZAL изменил расписание ряда рейсов (ОБНОВЛЕНО)
Бизнес 18:38
Более 200 сирийских беженцев вернулись на родину из Ливана 1 августа
Арабские страны 18:26
Президент Ильхам Алиев наградил Магеррама Гасымлы орденом «Шохрат»
Политика 18:22
В Габале впервые открыта увлекательная фан-зона для гостей международного фестиваля (ФОТО)
Интересное 18:20
Продолжается конкурс «Мастера артиллерийского огня» с участием азербайджанских военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 18:07
В Баку начался техосмотр грузовых автомобилей и автобусов
Общество 18:03
Генпрокуратура Азербайджана приняла жесткие меры в отношении должностных лиц компании
Общество 17:58
Евросоюз и Иран обсудили интересы Тегерана в рамках ядерной сделки
Европа 17:53