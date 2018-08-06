Венесуэла заявила об ответственности Колумбии за новую агрессию

6 августа 2018 19:49 (UTC+04:00)

Правительство Венесуэлы заранее возложило ответственность на соседнюю Колумбию за любую новую агрессию против страны после неудавшегося в субботу покушения на президента Николаса Мадуро, передает РИА Новости.

"Мы заявляем об ответственности правительства Колумбии за любую новую агрессию или попытку поддержки с ее территории или приграничных районов любой провокации против Родины Боливара", - говорится в коммюнике венесуэльского правительства.

Ранее сам Мадуро обвинил в неудавшейся атаке на него в субботу оппозицию и президента Колумбии. МИД Колумбии выступил с заявлением, в котором отрицает причастность Боготы к инциденту.

По мнению официального Каракаса, вызывает удивление, что Богота не осудила нападение и не выразила беспокойства по поводу состояния здоровья Мадуро. "С другой стороны подозрительным является, что единственной позицией колумбийского правительства стала защита любой ценой президента Хуана Мануэля Сантоса от любой ответственности, несмотря на постоянные агрессии и провокации против венесуэльского народа и правительства", - отмечается к коммюнике.

"Для боливарианского правительства Венесуэлы история показала, что одержимость колумбийской олигархии вмешательством в дела Венесуэлы не знает границ. Венесуэльский народ в своем гражданско-военном альянсе в прошлом прекратил эти претензии и сделает это в будущем, мы никогда не подчинимся их капризам", - говорится в заявлении.

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