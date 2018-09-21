Reuters: при крушении парома в Танзании погибли 42 человека

21 сентября 2018 02:58 (UTC+04:00)

По меньшей мере 42 человека утонули в четверг в результате крушения парома в Танзании. Как сообщило агентство Reuters, трагедия произошла на озере Виктория.

Местные власти не исключают, что число жертв может превысить 200 человек.

По данным британской вещательной корпорации Би-би-си, паром затонул между островами Юкора и Буголора, а на борту судна находились свыше 400 человек.

Согласно информации портала Africanews, судно перевернулось за несколько метров до места швартовки.

21 мая 1996 года в результате крушения парома "Букоба" на озере Виктория около танзанийского порта Мванза погибло более 500 человек. Основной причиной ЧП была названа перегруженность парома.

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