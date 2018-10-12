Эквадор и Перу начали переговоры по совместной разработке двух месторождений нефти

12 октября 2018 08:47 (UTC+04:00)

Члены правительств Эквадора и Перу запустили переговорный процесс по началу совместной разработки двух нефтяных месторождений на границе между странами. Об этом в четверг заявил эквадорский министр энергетики Карлос Перес в интервью агентству Reuters.

"Мы могли бы создать совместное предприятие между государственными нефтяными компаниями Petroamazonas и Petroperu, а также привлечь капитал частной компании", - сказал министр.

По словам чиновника, на декабрьском совещании ОПЕК Эквадор поддержит идею об увеличении добычи нефти, поскольку страна планирует увеличить добычу сырья с нынешних 520 тыс. баррелей в сутки до 590 тыс. в следующем году. "В силу национальных интересов Эквадор хотел бы иметь возможность наращивать производство. Это будет наша точка зрения на предстоящем заседании ОПЕК", - подчеркнул Перес.

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