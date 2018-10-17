Власти Индонезии переселят пострадавших от землетрясения в безопасные районы страны

Власти Индонезии намерены расселить жителей районов провинции Центральный Сулавеси, пострадавших от сильного землетрясения, в другие более безопасные районы страны. Об этом говорится в заявлении министра земли и земельного планирования Софьяна Джалиля, передает в среду ТАСС со ссылкой на агентство ANTARA.

"В районах, подвергшихся землетрясению, цунами, а также сходам селевых потоков, не нужно возводить новые дома. Местным жителям нужно предоставить жилье в более безопасных районах страны", - отметил глава ведомства. Он уточнил, что "профильные ведомства проведут оценку возможности проживания в районах около города Палу" (административный центр провинции).

По последним официальным данным, в результате произошедшего 28 сентября землетрясения магнитудой 7,4, а также последовавших за ним цунами и схода селевых потоков погибли 2091 человек, число раненных превысило 10,6 тысячи, свои дома вынуждены были покинуть свыше 87 тысяч местных жителей. Спасатели считают, что только в двух населенных пунктах в окрестностях центрального города Палу без вести пропали не менее 5 тысяч человек. Однако СМИ не исключают, что пропавшими могут числиться десятки тысяч человек, поскольку спасателям не удается до сих пор добраться до ряда населенных пунктов в непосредственной близости от эпицентра толчков. В районе бедствия в общей сложности проживало порядка 4 миллиона человек.

Ранее власти сообщали, что поступающая иностранная финансовая помощь пойдет на восстановление инфраструктуры, строительство новых домов и прочее. Всемирный банк заявил о готовности предоставить помощь Джакарте в размере 1 миллиарда долларов на аналогичные цели.

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