В Камеруне вооруженные боевики похитили из школы пятерых детей

20 октября 2018 21:57 (UTC+04:00)

Вооруженная группа боевиков похитила пять детей в пятницу из школы в городе Баменда в северо-западном регионе Камеруна, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Journal du Cameroun.

Согласно источникам издания, группа вооруженных боевиков напала на среднюю школу Atiela и похитила шесть учеников. Сообщается, что одной из похищенных учениц впоследствии удалось сбежать. У девочки на ногах были ушибы, ей была оказана медицинская помощь.

Сотрудники службы безопасности организовали погоню и открыли стрельбу по похитителям, однако задержать их не удалось. Судьба остальных детей пока неизвестна.

Как отмечает издание, в Северо-Западном и Юго-Западном регионах повстанцы нападают на школы, в результате чего многие учреждения вынуждены прекратить функционирование, а ученикам приходится посещать школы в более безопасных регионах страны.

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