МИД Канады призвал Китай немедленно освободить двух задержанных канадцев

22 декабря 2018 02:06 (UTC+04:00)

Канада требует немедленно освободить двух граждан страны, которые, по мнению Оттавы, незаконно были задержаны в Китае. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом в пятницу говорится в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд.

"Мы глубоко обеспокоены незаконным арестом китайскими властями двух канадцев в начале декабря и призываем немедленно их освободить", - сказала она.

На прошлой неделе власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига. Позже они сообщили о задержании в Даньдуне (северо-восточная провинция Ляонин) канадского бизнесмена Майкла Спэйвора. Оба канадских гражданина обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая.

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