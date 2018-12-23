Президент Палестины заявил о роспуске парламента

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил в субботу о роспуске Палестинского законодательного совета (ПЗС, однопалатный парламент) и проведении новых парламентских выборов в течение полугода. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство Maan.

По словам Аббаса, такое решение принято на основании вердикта конституционного суда. "Мы будем соблюдать это судебное решение о роспуске законодательного органа и проведении парламентских выборов в течение шести месяцев", - сказал он на встрече с палестинским руководством в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан.

Палестинский законодательный совет был избран 25 января 2006 года на 4-летний срок, а приведен к присяге 18 февраля того же года. Его мандат продлен в декабре 2009 года Центральным советом Организации освобождения Палестины до проведения новых выборов.

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