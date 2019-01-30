СМИ: КНДР призвала США смягчить действующий в ее отношении санкционный режим

30 января 2019 12:31 (UTC+04:00)

Нормализация отношений между КНДР и США должна идти параллельно со смягчением санкционного режима в отношении Пхеньяна. Об этом говорится в статье, опубликованной в среду в центральной газете КНДР "Нодон синмун", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Улучшение [двусторонних] отношений не может сочетаться с санкциями", - подчеркивает издание. Газета также обвинила США в том, что из-за проводимой ими политики за последние полгода не было достигнуто значимых подвижек в деле денуклеаризации Корейского полуострова. Тем не менее, отметило издание, Пхеньян стремится к нормализации отношений с Вашингтоном и установлению прочного мира в регионе.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре. По ее итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности.

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