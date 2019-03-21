Ученые назвали смертельную опасность горячего чая

21 марта 2019 01:34 (UTC+04:00)

Употребление горячего чая связано с повышенным риском развития рака пищевода, выяснила международная научная группа. Как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости об этом сообщает портал EurekAlert!.

Ученые провели исследование с участием более 50 тысяч человек в возрасте от 40 до 75 лет. Средний период наблюдений составил десять лет. За это время у добровольцев было выявлено 317 случаев рака пищевода.

Выяснилось, что регулярное употребление за день более 700 миллилитров чая, температура которого 60 градусов Цельсия или выше, увеличивает риск развития рака пищевода на 90 процентов.

"Многие люди любят пить чай, кофе или другие горячие напитки. Однако, согласно нашей работе, употребление очень горячего чая может повысить риск рака пищевода. Поэтому желательно подождать, пока горячие напитки остынут, прежде чем пить их", — говорит ведущий автор исследования профессор Фархад Ислами из Американского онкологического общества.

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