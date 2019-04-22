Число погибших при взрывах на Шри-Ланке достигло 262 - СМИ

22 апреля 2019 05:16 (UTC+04:00)

По меньшей мере 262 человека погибли, еще 452 ранены в результате серии взрывов, прогремевших в воскресенье на Шри-Ланке. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в понедельник ланкийский новостной портал News 1st.

Ранее говорилось о 215 погибших и около 500 раненых.

Серия взрывов прогремела в воскресенье в церквях во время пасхальных служб, в отелях, а также около столичного зоопарка и в районе Дематагода.

Ни одна из экстремистских группировок к настоящему времени не взяла на себя ответственность за взрывы.

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